房車衝燈險撞BB車 拘涉危駕司機

【本報訊】近日網上瘋傳一段長21秒車Cam短片，顯示在前日下午近1時，一輛深色房車沿屯門青山公路大欖段慢線往黃金海岸方向行駛，當駛至近小秀村對出交通燈位衝燈。適時，一名女子推着一輛載有孩童的嬰兒車橫過馬路，在赫見房車駛至時，女子在千鈞一髮之際把嬰兒車拉回行人路；房車衝燈駛過行人過路處時，司機始如夢初醒，發現有人橫過馬路，遂慌忙扭右軚閃避，房車與嬰兒車相距僅差咫尺，拍下車Cam片段的車上男女更驚呼連連。

FU車牌 疑屬特別車輛 涉事房車其後沿快線行駛，再駛至附近巴士站停下，片段至此結束。事件中，未知司機有否落車查看險被撞及推嬰兒車的女子，而涉事房車車牌英文字母為「FU」的懷疑特別車輛。

不少網民看畢影片後留言鬧爆該名司機，「你爭啲殺左（咗）個小朋友呀！」、「呢條友真係要告，爭啲害人一家大細。」、「唔知講咩好……總之呢個人一定要捉到佢」、「判監才有阻嚇性，等佢在監中反思自己行為」、「釘牌啦」，亦有人指涉事房車為FU英文字母車牌，質疑「FU牌告咗都無用」。

根據運輸署資料顯示，以「FV」或「FU」英文字母為前綴的車牌，是根據香港法例第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》第31條，向本港境外地方登記的車輛簽發「國際通行許可證」時，按規例第34（1）條配予有關車輛，當中包括從外地或中國內地帶進香港作暫時或短期性使用的車輛。

執法部門表示，前日約下午1時，一名女子推着一輛載有孩童的嬰兒車於青山公路大欖段近小秀村橫過馬路期間，一輛私家車不顧交通燈指示駛至，險造成碰撞。事件中無人受傷。警員經調查後，昨日拘捕一名姓符（50歲）本地男司機，涉嫌「危險駕駛」，他已被扣留調查。