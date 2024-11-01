屯門工廈搗私煙廠 檢值2200萬貨7人落網

500元日薪有床瞓 誘黑工全天候營運 香港海關早前接報，指有犯罪集團利用屯門工廈單位闢作「地下香煙工廠」，至本周二（10月29日）突擊搜查上址，檢獲330萬支私煙、約1,100公斤未完稅製成煙草等，估計市值約2,200萬，並拘捕7名中港男女，揭發私煙集團以日薪和雙程證便利，利誘內地黑工全天候在工場工作。至於檢獲的香煙俱為香港常見品牌，惟有外盒印有日文健康警告字句，相信是偽裝成日本煙供應本地市場。被捕人士已被落案控以相關罪名，案件會於今日提堂。

海關根據線報及經分析後，得悉有不法分子利用屯門工廠大廈單位非法製造香煙，經追查後鎖定目標單位。至本周二傍晚，關員掩至上址監視，期間目睹7名男女同時離開目標單位，遂即時上前截查，並把他們帶返單位搜查，結果搗破一條完整的香煙生產線，隨即拘捕該7名男女（35至63歲），其中3男3女為持雙程證的黑工，餘下一人為本地男子。

據悉，該私煙集團聘請黑工營運地下製煙工場，他們俱在面積約5,000呎的工場內生活及工作。工場內設有宿舍，設備包括廚房、煮食爐具、雪櫃、梳化、碌架床、廁所及晾衫地方等，工場內有捲煙機、包裝機、壓縮機、大量煙絲、香煙外盒、濾嘴、捲煙紙等。為了減低生產香煙時產生的粉塵，工場安裝了土炮方式的過濾系統。

關員在工場內檢獲約330萬支私煙、約1,100公斤未完稅製成煙草、大量散裝煙、未合乎規格、損毀的香煙，估計市值2,200萬元，應課稅值約1,500萬元。被捕7名疑犯已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件今日在屯門裁判法院提堂。

外盒印警告字句 扮日本貨 海關表示，私煙集團出貨時會利用紙巾外盒掩飾藏放條裝香煙，在工場發現不同的香煙外盒，惟香煙口味全部一樣。該些香煙俱為香港常見牌子，有外盒更印有日文健康警告字句，相信是偽裝成日本煙以供應本地市場。另外，私煙集團以約500元日薪和利用雙程證的便利，利誘內地黑工24小時在工場工作，不過工場衞生環境惡劣，香煙品質沒有監管，同時欠缺消毒程序，吸食有關香煙很大機會對身體構成嚴重傷害。

就案中涉及製造涉嫌冒充菲利普莫里斯國際品牌的煙草產品一事，菲利普莫里斯亞洲集團表示，海關在事隔僅僅4個月後，再次破獲非法製煙工場，以及不斷查獲大量從不同渠道進入香港的非法香煙產品，都反映問題非常嚴重。非法香煙走私活動損害合法經營者及消費者利益，菲利普莫里斯亞洲集團提醒消費者應從合法可靠的零售途徑購買完稅煙草產品，以免誤購假冒產品，這可能面臨法律風險。菲利普莫里斯國際在香港境內沒有設立及擁有任何製煙工場及生產線，並會就一切侵權行為保留法律行動的權利。