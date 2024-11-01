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大埔上水掃黃 拘16內地女

被捕內地女子。 被捕內地女子。
被捕內地女子。
【本報訊】大埔區執法部門聯同入境處人員，於前日下午約3時，在區內展開代號「火石」的掃黃行動。行動中，人員在大埔廣福坊及廣福道、上水符興街、新康街及新發街的單位，以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕16名年齡介乎29至45歲的內地女子。所有被捕人已被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。
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