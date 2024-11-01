印傭伏屍瀑布灣 英籍漢控謀殺今提堂

【本報訊】執法部門於本周二（10月29日）拘捕一名34歲英籍男子，他涉嫌與本周一在香港仔被揭發的一宗命案有關，案中一名25歲印尼籍女傭死亡。至昨日，該名男子已被落案暫控一項謀殺罪，案件將於今日上午在東區裁判法院提堂。早前被捕英籍漢的36歲妻子，已經獲准保釋候查，須於11月下旬向執法部門報到。

涉協助罪犯 被告妻准保 本周一早上，該名印傭被發現倒斃於香港仔瀑布灣公園瀑布底，其額頭及後腦有可疑創傷。執法部門循兇殺方向追查，掌握一名在本周日偕同印傭到上址的英籍漢行蹤。本周二下午該英籍漢與本地妻子乘搭高鐵返港時，他們分別涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」被捕。

消息指，英籍漢於中環經營咖啡室，與女事主在區內認識，其後發展婚外情。有人事後供稱於本周日深夜11時許，與印傭乘搭的士抵達瀑布灣後向女方提出分手，女事主情緒激動下跳崖。英籍漢曾走落瀑布底查看，發現她臉部朝下，在水中載浮載沉以為對方死亡，驚懼下沒有報案，其後獨自乘搭的士離去。翌早，英籍漢與妻子乘搭高鐵離港，至同日下午5時許，二人由廣州乘搭高鐵返港被捕。