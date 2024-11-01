醫健：醫患同行：中醫藥未來發展願景及策略

行政長官在2023年《施政報告》中已提出多項有關中醫藥發展的政策措施，其中包括與中醫藥界共同制訂《藍圖》，以勾畫香港中醫藥未來發展願景及策略。在今年《施政報告》中，更明確指出方向，把握香港在醫療體制、規管制度、標準制訂、臨床研究及貿易等優勢，發展香港成為中醫及中藥國際化的橋頭堡。並以明年推出《中醫藥發展藍圖》為核心，依靠應用大數據，推動中西藥相互作用的國際研究合作，着力發掘更多具臨床意義的證據，推動中醫藥國際化。加強推廣及擴展中西醫協作服務至各醫院聯網；培育有特色的中西結合治療。透過即將開幕的首間中醫醫院及政府中藥檢測中心，完善由學院至科研到臨床的生態圈，並透過例如舉辦首屆「香港中醫藥文化節」等軟件配套推廣更多業界及公眾参與。

中醫藥界經過廿多年的發展及制度化，由以往相對鬆散及缺乏標準引致良莠不齊的局面，直至現時有大學學位化及日趨完善的評核制度，以及中醫藥管理局作為審批中醫師的質素及資歷。均令整個行業像西醫一樣既可保留專業自主，又能令業界質素不斷自我提升。

內地中醫及西醫角色分野沒有香港明顯，而中西醫結合治療的形式亦相對普及，現時推動的基層醫療培訓，中西醫也涵蓋健康教育、全科醫療服務及居民健康管理等多個方面，一路以來，香港的中醫訓練較側重理論，臨床尤其是各專科及重症臨床的經驗較為缺乏，而在現時中醫執業資格試中，臨床評估亦不被重視。將執業試加大臨床評估比重，通過模擬真實診療場景，測試學生的臨床決策與解難能力，有助提升中醫師質素。

至於本科中醫學生的教學，亦可引進效發西醫的「問題導向性學習」，透過簡單的臨床實例，藉由小組討論，來達到自主學習的目的，新式教學法可改善單純理論式的缺點，配合臨床例子的活學活用也可加強分析能力。

當然，中醫院的成立能補充一部分的臨床訓練空間，但仍然不足以應付整體需求，增加在內地中醫院相關的臨床培訓經驗（包括在職及在學）均有助提升新進中醫藥專業人員的質素。中醫師的持續進修機制亦是十分重要，透過不同學院所提供的基層及專科醫療培訓課程，有助令更多在職的中醫能透過持續進修在業界精益求精。

中醫強調「治未病」，與政府近年銳意發展基層醫療健康不謀而合。提升整個中醫藥界的專業水平及業界從科研到臨床到學術完整性，定必能強化整個基層醫療網絡，加上現時中西並肩而行式的中西結合醫療模式，在全球絕無僅有，能把握這機會發展中西醫結合的特色醫療，配合科研及藥物藥材銷售產業鏈，在吸引全球人才，資金及企業進駐並非難事。

病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會