12日大女嬰染腸病毒併發腦膜炎 揭歲半胞兄幼兒中心爆手足口病

【本報訊】一名年僅12日大的女嬰感染腸病毒71型併發腦膜炎，衞生署衞生防護中心調查發現，其18個月大哥哥接受幼兒服務的基督教香港崇真會恩樂園正爆發手足口病，6名幼童中招，有流行病學關連。中心會對該幼兒中心的所有幼童進行醫學監察。為防止手足口病進一步蔓延，防護中心已建議該幼兒中心由今天起暫停服務14天，並已要求該幼兒中心在衞生防護中心監督下進行徹底清潔消毒。防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心表示，12日大的女嬰自上周五（10月25日）起發燒，同日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫並入院接受治療。臨床樣本經化驗後證實感染腸病毒71型，臨床診斷為腸病毒71型感染併發腦膜炎，現時女嬰情況穩定。初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。其18個月大的哥哥及父親分別於上月18日及22日出現手足口病感染病徵，現已康復，而其他家居接觸者則未有出現病徵。

6中招幼童均毋須入院 中心的流行病學調查亦發現，病人哥哥接受幼兒照顧服務的基督教香港崇真會恩樂園近日正爆發手足口病個案，包括病人的哥哥及另外3名男童和兩名女童共6人受影響，年齡介乎15至18個月大，他們在上月18日至26日期間出現手足口病病徵，全部毋須入院、情況穩定。