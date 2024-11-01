調查：46％港人因價值觀差異分手
【本報訊】有機構進行網上問卷調查，以了解港人在面對感情破裂時的態度。結果發現46%的人，因難以協調的性格或價值觀上出現差異而分手或離婚，而因外遇或不忠而分手或離婚的只有24%。調查亦指出有82%於關係破裂時曾試圖挽回感情，68%會選擇主動和解及配合；有46%則選擇改變自己的行為及態度。然而，大部分人均對挽回方法的有效性持保留態度，只有15%的人認為能有效挽回感情。另外，有37%表示半年內就可治療情傷，但有7%則指要5年或以上時間才可恢復原有的生活。
調查亦發現大眾對婚姻輔導的認知一般，只有30%受訪者表示曾尋求專業協助，未曾尋求個人心理輔導員或心理治療師協助的人當中，25%的人認為其費用過高，18%則指不相信服務可幫助解決問題。
機構倡當局增輔導資源
調查機構香港婚活認為，當局應增加對心理輔導及婚姻輔導資源的投放，包括資金及人力，以支持非政府組織於輔導上的營運，以應付港人對解決情感問題增長的需求。另外亦應透過教育及公共宣傳，提高市民對心理健康的重要性認知，並消除尋求心理輔導的疑慮。同時當局亦應多與非政府輔導組織合作，建立更多輔導平台。
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