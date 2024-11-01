調查：46％港人因價值觀差異分手

【本報訊】有機構進行網上問卷調查，以了解港人在面對感情破裂時的態度。結果發現46%的人，因難以協調的性格或價值觀上出現差異而分手或離婚，而因外遇或不忠而分手或離婚的只有24%。調查亦指出有82%於關係破裂時曾試圖挽回感情，68%會選擇主動和解及配合；有46%則選擇改變自己的行為及態度。然而，大部分人均對挽回方法的有效性持保留態度，只有15%的人認為能有效挽回感情。另外，有37%表示半年內就可治療情傷，但有7%則指要5年或以上時間才可恢復原有的生活。