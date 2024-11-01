紅館墮屏案 專家：近半天花負重點超重

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉行的紅館演唱會發生墮屏意外，演唱會工程總承辦商藝能工程事後被揭涉虛報屏幕重量，藝能3名職員否認串謀欺詐罪，案件昨日在區院續審。專家供稱案中負重表及懸掛圖則有多處不清晰的地方，審核一方理應要釐清才批准申請；而55個紅館天花負重點中，近半超重，8個負重點超重約3倍，牽涉懸掛LED屏幕的位置。

懸掛圖則多處地方不清晰 3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。城大副教授林向暉博士續以專家證人身份作供。林向暉指出，主辦方提供的負重表及懸掛圖則有多處不清晰的地方，例如標記及顏色沒有定義，亦沒有解釋如何計算相關反作用力，審核方需要澄清這些資訊，不清楚為甚麼申請會獲得批准。另外，他經計算後，發現55個紅館天花負重點中，有25個超重，最重的一點超重316%。林向暉認為違背設計要求，或會造成嚴重後果。

林向暉解釋，某負重點所超出的重量，或會重新分配到其他負重點，令原本沒有超重的點都變成超重。而超重或會令天花懸吊的相關設置損壞，懸吊物一般不會即時倒塌，但損壞是不可逆轉的，而且會累積下去，導致可承重量愈來愈低。林指出，補救方法包括「減磅」，或重新設計圖則，以其將重量分到其他負重點。不過，由於當時舞台已搭建，要重新設計可能比較困難。

林表示，如果有關單位「細心啲，開番個會」，減省不必要的桁架（Truss），或可以符合重量要求。辯方盤問時，林進一步指，25個超重負重點中，5個超重約100%，8個超重約300%。該8個負重點集中在舞台中間，即懸掛涉案LED屏幕的位置。案件編號：DCCC 291/2023