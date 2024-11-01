社民連涉無牌籌款 4人不認罪明年1月預審

【本報訊】社民連10名成員，包括陳寶瑩、曾健成等，被指多次在銅鑼灣擺街站無牌籌款及懸掛黑布，被票控「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」、「沒有許可證而在公眾地方籌款」等共26罪。案件昨在東區法院再訊。其中包括曾健成等6人認罪，被判罰款800元至4,000元。陳寶瑩及另外3人則不認罪，暫押後至明年1月9日預審。

6人認罪罰款800至4000元 認罪的6人分別是曾健成、唐婉清、黎嘉麗、盧德華、陳子祥及張鉻聰。裁判官就每張傳票判罰款800元至1,000元。唐婉清就4罪被判罰4,000元，曾健成及黎嘉麗各就3罪判罰2,400元，盧德華就兩罪被判罰1,600元，陳子祥及張鉻聰則各就一罪被判罰800元。陳寶瑩、余煒彬、周嘉發及李盈姿則不認罪。

據6名認罪被告所同意的案情指，2023年4月2日、4月30日及5月28日，6人分別在銅鑼灣記利佐治街與東角道交界，或灣仔地鐵站A3出口外設置街站，派發印有社民連網頁及收帳戶口二維碼的小冊子，又未經准許而展示一塊黑布橫幅。案件編號：ESS 35029-35035/2023、ESS 38408-38426/2023

陳寶瑩