醫健：職場健康：工作與腸胃健康

都市人生活節奏緊張，工作中經常面對挑戰和壓力，這不僅影響心理健康，還可能對身體健康造成負面影響，例如增加患上腸胃病的風險。反過來，僱員若患上腸胃病亦可能影響他們的日常工作表現。因此僱主及僱員都不可忽視工作與腸胃病的相互影響。

腸胃病泛指所有消化道的疾病，包括消化性潰瘍、胃酸倒流、急性腸胃炎以及腸易激綜合症等。腸胃病的成因很多，工作壓力是其中一個主要因素。壓力過大會導致情緒緊張，影響胃酸的分泌和腸道的蠕動，增加消化性潰瘍和胃酸倒流的風險。

此外，輪班制、夜間工作或不規律的作息時間，亦會擾亂員工的飲食習慣，加重腸胃負擔。某些工作，如需照顧腸胃炎患者的醫護人員，或有機會接觸其分泌物，感染急性腸胃炎的風險亦較大，因此需要採取適當感染控制措施。

職業司機和外勤工作人員，由於工作環境及性質所限，未必能夠 方便使用衞生設施，這亦可能會影響排便規律，增加腸易激綜合症的風險。工作方面如經常採用不良的工作姿勢，例如經常彎腰或提舉重物，會令腹部壓力上升，影響胃酸倒流。

保持健康的生活及工作方式對預防腸胃病非常重要，包括保持心境開朗和正面思想、養成良好生活習慣（如戒煙、不酗酒、定時作息、恒常運動）、注意飲食健康（如避免暴飲暴食、減少進食油膩食物、多吃水果和蔬菜以增加纖維攝取量、喝足夠的水及減少飲用含酒精或咖啡因飲品）。如果患上腸胃病，除了保持健康的生活方式，亦應多了解自己的病情，遵從醫護專業人員的治療指示及定期覆診，以適當管理和控制病情。

職業安全健康局

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