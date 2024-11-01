探討私院收費透明度 助減爭拗

【本報訊】政府新一份《施政報告》提及將提升醫院管理局的公私營醫療服務，包括探討收費架構及水平。衞生官員昨日表示，當局發現目前私家醫院有些收費數據似乎不夠精準，因此聘請顧問公司進行調查，希望可以整合更清楚準確的數據讓市民參考，報告快將完成，政府會諮詢不同持份者，並建議是否需要立法確保收費資訊有足夠透明度。

衞生官員接受電台訪問時表示，就同一類手術或治療的收費，私家醫院差異可以很大，當局2016年起，已經實施自願性計劃，讓私家醫院公開服務收費，包括30項經常做的手術，好讓市民有預算，但時至今日，當局發現有些數據已似乎不夠精準。

他舉例稱，切除膽囊手術可以開刀或用腹腔鏡，可以是急症或預約手術，病人的風險因素因人而異，同一手術在不同醫院會有不同處理，當局希望能提出一個較精準的方法，公開收費資訊，以便市民預算。他相信業界會支持增加收費透明度，包括詳列可能出現的風險因素影響到住院時間或者收費，其中一個好處是減少爭拗，病人明白更多會更放心作出選擇。