當局：新醫學院可主收第二學位學生

【本報訊】本地醫療人手短缺，最新一份施政報告中提到，支持本地大學籌建第3間醫學院。衞生官員表示，新醫學院可招收第二學位學生為主，令本港多一個收生途徑，亦可招收非本地學生。而所有醫學生畢業後，均會獲發在港執業的牌照，相信大多數選擇來港讀醫的非本地學生都會留港發展。

參考美式4年制課程 衞生官員昨日接受電台訪問時表示，為免造成惡性競爭，以及保持現有兩間醫學院的高質素，本港現時醫科課程是6年，第3間醫學院可以參考採用4年制的美式課程，以招收第二學位學生為主。他指學生一般毋須再在醫學院修讀一般基礎課程，令本港多一個收生途徑，同時可以招收非本地學生，吸引更多人才來港。

官員預計，新醫學院營辦之初，最少要取錄50名學生，以合乎成本效益，其後再視乎需要適當增加學額。施政報告提出，於北部都會區牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。官員解釋，新醫學院與大學本部一定要相鄰近，以便臨床教學，考慮到北部都會區未來人口會大幅增長，一定須有醫院在附近提供服務，加上未來北都會有大學教育城，是較為合理的配搭，因此選擇於該處預留土地。

官員又稱，新醫學院要保持高質素，又不分薄現有兩間醫學院資源，就要有錯位發展，以創新營運模式，例如資金可否毋須全部由政府負責，而用其他途徑籌集等；另外，營辦新醫學院首要確保培訓出有能力的臨床醫生，但如果能同時發展科研，當局一定支持。