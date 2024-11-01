科大研發AI醫學模型 可診30種病包括癌症

有意申辦本港第3間醫學院的科技大學昨日公布，成功研發4個嶄新人工智能（AI）醫學大模型，旨在協助全科及專科醫生診症，能為多達30種癌症和疾病提供診斷及預後評估，部分模型準確度更可與擁有5年或以上經驗的專業醫療人員媲美。科大表示，將繼續收集數據優化現有模型，正研發一系列針對不同臨床任務的人工智能系統，明年亦將開辦人工智能本科學位課程。

媲美5年專業醫生經驗 據科大介紹，4個模型涵蓋癌症、病理學、全科等範疇，其中一個針對乳癌診斷的模型，以大模型方式分析多參數磁力共振（MRI）影像，助醫生快速區分乳房腫瘤屬良性或惡性，避免進行不必要的穿刺化驗，亦能預測病人對化療的反應，從而制訂合適治療方案，準確度能與具有5年或以上經驗的放射科醫生相媲美，對為病人開創非入侵性及個人化治療管理有莫大幫助；另一個針對改善病理檢查流程而建構的模型，則曾處理逾1.6億張醫學圖像，涵蓋32個癌症類別，助病理學家執行多達40項診斷和預後任務，減低病理分析所需時間，並提升診斷準確性。

4個模型包括全科範疇 除了癌症診斷，科大亦研發全科人工智能模型，能解答問題、撰寫醫療報告，並根據醫學圖像為病人作初步診斷等，有助醫生做出快速、準確及可靠的診斷，猶如醫學界「chatGPT」。校方指，該模型是目前全科醫學中最具規模的開源軟件，在上海人工智能實驗室近日進行的一項評測中，更被評為全球同類模型中性能最佳的人工智能系統之一。

研究團隊指，上述人工智能工具在應用上尚有挑戰，包括如何廣泛應用於臨床設定、釐清醫療責任等，期望這批人工智能系統能協助完善診斷、促進個人化治療並簡化流程工作，強調目前無可能取代醫生。團隊將繼續收集更多數據作訓練，不斷優化現有模型，亦正研發一系列針對不同臨床任務的人工智能系統，包括精準腫瘤學和電腦輔助介入等醫療工作。

當局於本月宣布成立「籌備新醫學院工作組」，負責制訂第3間醫學院的方向及準則，擬今年內邀請本地大學提交建議書，並提出新醫學院應採取與現時兩間醫學院錯位發展。科大首席副校長郭毅可表示，正在申辦新醫學院，將戰略性、頭號發展人工智能，計劃於人工智能支持下發展現代化醫療，以及手術機械人等項目，明年亦將開辦人工智能本科學位課程。