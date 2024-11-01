日領事嘲港難科學討論 環境局以核污排海反諷

【本報訊】本港因應福島核污水排放而禁止部分日本水產進口，至今已超過一年時間。日前有傳媒報道，指即將離任的日本駐香港總領事岡田健一表示難與特區政府作「科學討論」，質疑港府判斷與市民看法有落差。環境及生態局昨日在社交平台發文反駁，指過去一年多，福島核電站發生的事故，單是被傳媒報道的已有8宗，既有附近環境受到污染，更有員工因而需要入院，頻率之高令人震驚，故必須採取務實措施作預防，保障香港食物安全和市民健康。

環境局又打比喻指，「情況如有人說他的車輛十分先進，符合國際最高安全標準，但沒有說出來的是，他的司機單是過去一年便有8次意外紀錄，別人表示擔心又怎會是不科學？」該局又指已多次公開指出，福島核污水排海，時間之長和規模之大是前所未有；一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可以帶來災難性後果。

按監測情況 研放寬水產進口 當局續指，最近日方面對事實，歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中。當局亦將會留意未來的實際執行情況和監測數據，在保障食物安全的大前提下，按照科學證據評核有沒有條件逐步放寬現時採取的預防措施。