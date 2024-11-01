彩虹邨重建 議員倡「睇樓團」揀安置方案

【本報訊】彩虹邨重建方案出爐，邨內11座樓將分三期重建，整個重建計劃料到2049年才完成。有議員昨日表示，關注住戶的安置問題，又希望政府可縮短重建時間，減低對居民的影響。

黃大仙區議員莫健榮指，不同住戶對安置有不同選擇，有街坊希望早日遷出至新美東邨，有街坊傾向購買綠置居；亦有街坊希望可以留在彩虹邨，曾向署方反映是否可先讓第一期住戶調遷至第二或第三期的空置單位。他又希望運用新型技術，盡量壓縮建築時間，令整個重建過程縮短，將影響減低。

冀新技術壓縮建築時間 議員鄧家彪則關注第一期住戶的安置問題，指當中有三至四成居民屬於長者，部分人對該區有情意結，希望留在原址。他建議當局讓第二期、第三期居民優先購買綠置居，以騰出單位讓第一期住戶遷入。

議員顏汶羽提到，彩虹迴旋處現時經常塞車，形容方案中的交通改善工程只是「小修小補」，希望局方能與運輸署及路政署大刀闊斧改變，以改善彩虹邨迴旋處長期擠塞問題。他建議當局在新清水灣道興建一條橫跨彩虹邨的行車天橋往返太子道東，避免車流增加。

對於安置安排，他建議舉辦「睇樓團」，讓居民了解新環境再作合適選擇。