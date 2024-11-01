M+博物館3周年 11‧10標準票展覽免費

【本報訊】西九文化區的M+博物館本月便踏入開幕3周年之期，該博物館將於本月10日免費開放標準門票展覽及公眾節目，參觀者毋須提前預約。屆時部分出入口將會關閉，訪客如欲免費參觀，只可於「藝術廣場入口」進入博物館。M+博物館自2021年11月開館以來，參觀人次達720萬，是現時全球參觀人數最多的20間博物館之一，在亞洲位居第二。

毋須提前預約 下午4時截龍 M+開放時間為上午10時至傍晚6時。訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和參加免費公眾活動，毋須提前預約。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在下午4時「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀。

M+會員、贊助人以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「貝聿銘：人生如建築」和「郭培：藝想天開」的訪客，可於「藝術公園入口」排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。為紀念M+博物館開幕三周年，館方將出版《M+5行》，及推出一系列以博物館獨特的色彩組合為主題的M+源想系列全新產品與購物優惠。