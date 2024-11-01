萬聖節嘩鬼出籠 酒吧生意稍解凍

「個個化行裝出嚟玩」 塞爆尖沙咀中環 大批市民及旅客於昨日萬聖節到蘭桂坊狂歡慶祝。本報記者在中環石板街發現，不少攤檔賣派對飾品，例如面具、假髮及南瓜等應景道具，由於鄰近蘭桂坊酒吧街，萬聖節前後特別熱鬧。有顧客到場挑選萬聖節飾品，其中距離美國總統大選舉行不足一周，有檔口就擺出美國總統候選人特朗普，及總統拜登造型的公仔，吸引市民合照。酒吧業協會表示，中環及尖沙咀酒吧近日生意額，較去年錄得至少一成增長，蘭桂坊更有不少酒吧滿座，料今晚酒吧「爆硬」，對聖誕節市道亦持樂觀態度。

有到蘭桂坊慶祝的市民表示，今年氣氛不如上年，因為上年COSPLAY「係勁好多」，但每年可扮演不同角色都會有驚喜，坦言「今年好開心、好刺激，年年嚟蘭桂坊都係咁開心」。

協會料生意額增一成 酒吧業協會主席錢雋永表示，旅發局上周在中環海濱舉辦美酒佳餚巡禮，而尖沙咀亦有3D光雕匯演及雷射激光表演等活動，成功刺激人流。即使是周一（10月28日）及周二（10月29日）平日，酒吧生意亦有上升，蘭桂坊不少酒吧滿座。今個萬聖節並非周末，且不是公眾假期，估計市民難以北上消費或外遊，會留在香港感受萬聖節氣氛，中環及尖沙咀酒吧至少有一成生意增長，其他地區的酒吧亦有5%至10%增長。

他續指今年萬聖節期間多了很多年輕人盛裝打扮出門，「個個都化行裝出嚟玩」，令香港「好有動力和活力」。他預料今晚中環及尖沙咀的酒吧「爆硬」，並對今年聖誕節的市道抱持樂觀態度。