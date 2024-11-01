零售地盤失業率高 促設機制煞停外勞

【本報訊】針對本港近期加速輸入外勞情況，3位立法會議員聯同6位勞顧會僱員代表，昨與勞工及福利局局長孫玉菡會晤。有僱員代表透露，會上曾提出外勞被剝削、部分工種失業率上升，以及對於政府有意輸入一萬名技術勞工的憂慮。他們希望當局可以制訂煞停機制，重視僱員代表的角色，做好勞、資、官三方協商。

指輸入萬名技工欠清晰描述 其中一位僱員代表林偉江表示，零售、飲食和建造業的失業率都較其他行業高，除了行業自身的變化外，可能是受到增加外勞配額的影響。他們關注政府會否因應部分工種情況而檢視輸入勞工政策、又或者制訂一些煞停機制。對於政府早前提出輸入一萬名技術勞工，他說已向當局反映工會和工友的憂慮，事關該些技工涉及哪一類行業、有關政策由哪個政策局負責，以及當中工會有沒有角色等，政府都未有清晰描述，希望當局可以和僱員代表溝通、諮詢多一些意見才落實政策。

林偉江續指，會上曾提出外勞被剝削的情況，關注政府怎樣加強監督和完善輸入外勞政策以堵塞漏洞。此外，政府如何加強勞僱會的角色也是議題之一，尤其是關於輸入外勞政策的把關角色。他指局長態度正面，對於外勞被剝削十分重視，表示若有違法就會施以法律制裁；並會聽取意見審慎處理相關政策，會盡快就補充勞工計劃進行檢討。

另一位僱員代表譚金蓮指出，過往每年輸入數千名外勞的數量，如今一個月就已經達到。現時多個行業的失業率不斷上升，不少工友在旺季都找不到工，她主張及早預判外勞計劃，評估相關人力需求、措施有否影響工友的薪金水平，從而構思機制去暫停某些受影響工種的外勞配額。

她續指，政府提出輸入一萬名技術勞工計劃，既沒有於勞僱會內協商，也沒有諮詢有關行業。她希望政府重視勞工界對於各種輸入外勞計劃的看法，善用勞僱會平台，做好勞、資、官三方協商，以掌握每個行業的不同人手、薪金和職位空缺的變化來制訂政策。