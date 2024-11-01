GDP增長遜預期 第3季僅升1.8%

【本報訊】政府統計處昨日公布，今年第3季的本地生產總值（GDP）按年上升1.8%，第二季的升幅為3.2%，今年首3季合計，本地生產總值較上年同期上升2.6%。第3季GDP增長遠遜外間預期3.1%，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第3季下跌1.1%。此外，私人消費依然疲弱，第3季較去年同期下跌1.4%，而第二季的跌幅為1.6%，同樣遜於預期。

料私人消費開支續跌 私人消費開支報跌的同時，今年第3季政府消費開支較去年同期上升2.1%，第二季的升幅為2.2%。

本地固定資本形成總額繼今年第二季上升4.1%後，在第3季與上年同期比較實質上升3.7%。貨品出口總額與上年同期亦錄得3.9%的實質升幅，升幅較第二季的7.5%有所放緩。第3季的貨品進口按年上升2.6%，服務輸出上升2.4%，服務輸入更繼今年第二季上升12.3%後，在第3季實質上升8.2%。

政府表示，第3季經濟繼續按年擴張，但步伐有所放緩。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第3季下跌1.1%。就主要開支組成部的分析，政府認為隨着一些主要市場的經濟增長放緩，整體貨物出口的按年增長有所減慢。在市民消費模式改變下，私人消費開支繼續下跌。

展望未來，政府指今年餘下時間經濟料會繼續增長，儘管全球經濟不確定性和貿易摩擦可能會影響香港的貨物出口表現，但各主要央行放寬貨幣政策，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資，港元匯率或會隨美元走弱。隨着國家最近推出一籃子提振措施，內地經濟前景有望獲改善，將有助支持本地市場的氣氛和活動。