日韓巨星亞博連環開騷 龍運巴設散場專車

【本報訊】本月連串盛事來襲，亞洲博覽館本月有十多個世界級的大型文化盛事和巨星演唱會，星級人物有日本新生代歌姬milet及人氣南韓饒舌歌手李泳知等。為方便一眾樂迷在亞博館睇完演唱會後回到各區，龍運巴士特別安排多條機場巴士A線停靠亞博館方便觀眾前往會場，以及特設特快散場路線，於演唱會結束之後提供限時散場專車服務，方便市民由亞博館回到市區及新界各區。

多條巴士線停靠會場 日本新生代歌姬milet將於本月7日於亞博館舉行她在香港的首場個人專場音樂會，本月中則有南韓的饒舌歌手李泳知再來港開騷，月尾則有內地說唱歌手TizzyT，除了這些亞洲巨星外，本地也有歌手在亞博館獻藝。

因應亞博館有連場大型音樂會及活動，龍運巴士將安排7條機場巴士A線停靠亞博，並開設5條特快散場路線，方便市民往返會場，其他乘客亦可於青嶼幹線轉車站或屯門—赤鱲角隧道轉車站轉乘該7條路線。在活動結束後離開會場，龍運將於本月6、7、10、11、16、19、23、25及30日開辦5條特快散場路線，於活動完結後約15分鐘開出，快捷前往各區。龍運又稱，為配合上述音樂會及其他亞博活動，將於本月1、3、5、7、11、13、16、19、23及25日提供特快巴士路線X1（東涌站來往機場博覽館），直接來往東涌站與亞博，不設中途站。