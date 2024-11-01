屢破世界紀錄 3膺WST年度最佳

【本報訊】移民本港的「火箭」奧蘇里雲是職業桌球手的名將，他在職業生涯中多次斬獲各項冠軍，亦是多項世界紀錄的保持者，寫下最年輕及最年長者奪英國錦標賽冠軍的傳奇。此外，他還3度榮膺世界桌球巡迴賽（WST）的年度最佳球員。

48歲的奧蘇里雲出生於英國英格蘭，16歲已成為職業桌球選手，17歲即獲得英國錦標賽冠軍，這也是他獲得的第一個錦標賽冠軍頭銜。1995年，奧蘇里雲贏得了大師賽，成為當時最年輕的大師賽冠軍。

去年12月的英國錦標賽，奧蘇里雲再奪冠軍，成為他職業生涯中第8個英國錦標賽冠軍，翻查資料，他於1993年成為最年輕的英國錦標賽冠軍，隨後分別在1997年、2001年、2007年、2014年、2017年及2018年奪冠，去年再次紀錄性捧盃，以時年47歲之齡成為史上最年長的英國錦標賽冠軍。

擁職業賽破百總數紀錄 在奧蘇里雲的職業生涯中，共獲得了7次世界冠軍，總排名賽冠軍更達到41次。同時，奧蘇里雲保持着職業比賽中破百總數的紀錄。今年5月，他憑着今季勇奪5項錦標，榮膺世界桌球巡迴賽（WST）今季年度最佳球員，這也是他生涯第3次榮膺WST的年度最佳球員。