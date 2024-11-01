桌球天王奧蘇里雲 優才計劃變身港人

英籍7屆世界冠軍 被港稅制美食吸引 榮獲7次世界冠軍的原英國桌球名將「火箭」奧蘇里雲移民香港，日前已來港以新身份展開新生活！入境處昨日以視頻公布奧蘇里雲透過「優秀人才入境計劃」成為香港人的消息，片中可見奧蘇里雲入境時循香港居民通道入境，又與入境處處長郭俊峯會面，他透露曾在香港停留過很長時間，盛讚香港的良好稅制、美食多，很高興成為香港人，並說：「想擁有美好的生活，一定要來香港」。入境處表示，「優秀人才入境計劃」自2006年6月推出之後，已批核33,824宗來港申請，當中獲批申請最多的是中國內地，有32,225人；其次是美國有276人；英國則有120人（見表）。

與入境處長郭俊峯會面 入境處發布的視頻顯示，奧蘇里雲分享在港的感受，他說在香港有很多美好的時光，也認識了一些好朋友，自己十分享受曾在香港的生活。又指對於一些來自不同國家的人士，香港有着良好的稅制以及各種美食，是一個理想居住地。對於未來的生活和計劃，奧蘇里雲表示，作為香港一分子，希望能為香港多做些事。未來則會在港享受食物、放鬆生活、打桌球以及與朋友聚會等。

郭俊峯歡迎奧蘇里雲移民香港，預祝他的事業和在港的新生活能一切順利。奧蘇里雲2022年曾來港參加香港世界桌球大師賽，當時吸引超過8,000人到紅館觀賽，他當時已大讚在紅館比賽的感覺如同歌手表演，又說喜歡香港的一切人和事。

今年10月21日，他因為「健康原因」退出北愛爾蘭公開賽，是繼10月初宣布退出武漢公開賽後，月內第二度退出巡迴站賽事。早前他曾向外界指，不想打一世桌球，是時候考慮之後的生活。

桌球總會冀奧指導港將 中國香港桌球總會主席羅永聰表示，以前與奧蘇里雲接觸時就聽其提到過香港很不錯，對於他現在正式成為香港居民，香港桌球界及桌球迷都很歡迎。羅永聰還表示，若桌球項目在體育學院能保持在A級資格，將希望爭取機會邀請他與本港的精英運動員交流、甚至作出指導。羅永聰提到，其實過去奧蘇里雲也有與本港球手傅家俊及吳安儀在海外練習，不過未有正式訓練，希望未來能有相應的機會。

優才計劃接逾18萬申請 入境處統計顯示，截至今年9月底，「優秀人才入境計劃」共接獲18.5萬多宗申請，批核個案只有33,824宗，單是今年1月至9月，入境處接獲了51,807宗申請，批核8,879宗。人才除來自內地、美國、加拿大、澳洲及英國外，另各有85人來自印度及新加坡，其次是馬來西亞的77人，及中國台灣的68人。