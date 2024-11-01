跨境集團派偽證供宿位 打造黑工經濟 半年涉款1300萬

標榜來港搵真銀 入境處夥內地拘201人 今年5月，有跨境偽證集團被揭發透過手機通訊群組，標榜可提供偽造香港身份證、宿舍及保證有工開等「一條龍」服務，招攬內地居民來港做黑工搵真銀，「偽證」完成製作後會由內地速遞到港。由7月至8月，中港兩地執法機關「收網」，入境處檢獲一批質素差劣、欠缺防偽特徵的偽證，拘捕港人集團主腦及骨幹，以及從事餐廳、清潔的黑工等共97人。涉案集團已運作超過6個月，估計涉款逾1,300萬元。內地執法機關拘104人，搗破3個製作偽證地點。入境處相信行動已打擊整條犯罪鏈，重挫黑工經濟以保障本地工人飯碗。

搜69地點 港集團主腦落網 入境處高級首席入境事務主任（執法）蘇駿豪表示，在代號「領鋒」行動中，調查員突擊搜查69個目標地點，包括37個住宅和32個工作地點，並拘捕52男45女共97人（18至64歲），包括一名香港人集團主腦、9名骨幹成員、67名懷疑非法勞工，以及20名涉嫌聘用非法勞工的僱主，檢獲21張偽造香港身份證、18張偽造香港身份證副本及兩張偽造建造業工人相關證件。被捕的懷疑黑工為34男33女，當中包括65名內地居民，以及兩名分別為印尼籍及越南籍持俗稱「行街紙」人士（22至64歲），他們主要從事餐廳或公司清潔工作，日薪介乎500至1,200元。黑工被安排入住的宿舍主要在油尖旺區，宿舍住8至16人，住宿費每日約150至200元。

今年5月，內地執法機關發現有跨境偽證集團，在內地透過手機通訊群組，聲稱可提供假身份證、宿舍及保證有工開等「一條龍」服務作招徠，招攬內地居民到香港搵真銀。集團會根據內地居民的個人資料偽造香港身份證，每張收取1,000至2,000元人民幣，並透過速遞公司把偽證送至香港的骨幹成員，藉此逃避口岸檢查，繼而把偽證交予來港當黑工的內地居民，安排他們入住不同地區的黑工宿舍，以及開工及搵工。涉案集團已運作超過6個月，涉款超過1,300萬元。

偽證寄港 骨幹收包裹斷正 經情報搜集及深入分析後，至今年7月，入境處人員鎖定一批速遞到港的偽造香港身份證，在速遞公司配合下，調查人員在香港的包裹分發站，起出該批偽證及「收網」。行動中，調查員喬裝速遞員，在全港各區進行管控派遞包裹行動，即時拘捕接收包裹的骨幹成員，同時根據線索，鎖定不同地區的黑工宿舍及黑工工作地點，繼而作出進一步搜查及拘捕行動。

質素差 欠全息圖防偽特徵 初步調查顯示，行動中檢獲的偽證俱來自該跨境犯罪集團，入境處形容這些偽證質素差劣，欠缺防偽特徵，包括真香港身份證持證人相片側面有3朵紫荊花全息圖，而偽證則沒有；此外在紫外線照射下，真證會顯示彩色維港及青馬大橋煙花圖，相反偽證背面沒有任何圖案；另真證背面有一個三角形圖案，是由光學變色油墨構成，會隨着觀察角度轉變由紅色變綠色、或由綠色變紅色。市民只要細心觀察，便可輕易分辨箇中真偽。

內地方面，在國家出入境管理局統籌下，廣西、廣東內地公安出入境管理部門及深圳邊檢機關，在內地搗破3個製作偽證地點，共拘捕104名違法犯罪人員，包括18名集團骨幹成員，並檢獲12台偽證製造設備。

入境處相信行動已經全方位打擊整條犯罪鏈，徹底瓦解該跨境偽證集團，未來會與內地執法部門緊密聯繫，加強情報交流， 打擊整條犯罪鏈。同時，入境處會加強巡查所有黑工熱點，打擊非法勞工及其僱主，以保障本地工人的就業機會。

入境處屢次重挫黑工以保障本地工人飯碗。 真香港身份證在紫外線照射下，顯示彩色維港及青馬大橋煙花圖，偽證沒有任何圖案。 跨境偽證集團運作模式 被捕黑工主要從事餐廳或公司清潔工作。 真香港身份證持證人相片側面有3朵紫荊花全息圖，偽證則沒有。