冰鑑春秋：立法院成吹牛大賽會場

台灣大法官通過的釋憲判決，史無前例地保障了官員面對質詢時信口開河的權力，從此以後，官員無論是說謊、拒答甚至乾脆請假不來，立法委員都拿他們毫無辦法，因為大法官認為立法院無權對官員的虛偽陳述施以刑罰，官員說謊僅需負行政責任。而台灣官員所謂的負責任，通常就是一句「我負責」就為事件畫上句號，完全不會有任何實際的動作。

這種閹割立委職權的解釋，等同向世界宣布立法院成了「吹牛大賽會場」，無論你怎麼鬼扯，反正別人也拿你沒轍。首先示範的，就是經濟部長郭智輝，在面對立委質問：「英偉達黃仁勳開出要100億度綠電才能回台投資的條件，你要如何達成？」他老兄竟臉不紅氣不喘地說：「我們可以給他！」而當立委質疑台灣總共綠電不過200億度，現在就已經不夠用，哪還有餘裕可以供應時，他更大言不慚地表示：「以前不是我做部長，不能拿來比！」反正先講先贏，等將來英偉達真的要來時，郭智輝大概也早就下台，這個牛皮現在不吹，更待何時？

但民進黨這樣惡搞，也馬上獲得現世報。綠委鍾佳濱質詢立法院秘書長周萬來，想要逼他承認立法過程確有瑕疵，應遵循大法官的釋憲結果。然而周萬來沒有上當，反倒堅持議事過程沒有瑕疵，是大法官過大限縮立法權！鍾佳濱翻來覆去辯不贏周萬來，又沒有任何權力制止周萬來的發言，到最後只能撂下一句：「我也沒有你的辦法！」拂袖而去，親身體驗了甚麼叫做「作法自斃」。

民進黨以為動用大法官當打手，從此可以高枕無憂，反正官員不怕被質詢，立法院通過的任何法案也都用釋憲否決即可。但這種毀憲亂政的作為台灣人真能接受嗎？很快就可以見分曉。