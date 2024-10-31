強詞有理：北韓的妙棋

寇可往，我亦可往。北韓出兵助俄羅斯已是板上釘釘的事，有人至今還在懷疑或質疑，實在無聊。根據美國國防部的估計，北韓已經有約一萬名士兵在俄羅斯受訓，並會在未來數周進入烏克蘭戰場。美方愈來愈擔心俄羅斯利用這些士兵參戰，或支援在庫爾斯克地區針對烏軍的作戰行動，屆時北韓士兵就是共同交戰方，烏軍向他們使用美製武器將沒有限制，北韓需要深思熟慮。

其實，北韓的行動當然是經過深思熟慮，有自己的充分理由和動機，根本不需美國提醒。北約派出整建制的僱傭兵進入烏克蘭戰場，甚至侵入俄羅斯庫爾斯克地區，已是公開的秘密。最近烏克蘭議會甚至通過容許外籍僱傭兵擔任烏軍軍官的法案，意味北約進一步介入戰爭。而北韓與俄羅斯簽訂了具有軍事同盟性質的《全面戰略夥伴關係條約》，出兵助俄是順理成章的事，有甚麼好質疑？美方揚言烏軍使用美製武器將沒有限制，這能嚇唬誰？北韓政權已被美西方恐嚇並制裁了數十年，早就練成天不怕地不怕的勇氣和膽量。

最焦慮不安的反而是南韓當局，對北韓派兵助俄又是抗議，又是譴責，似乎比烏克蘭當局更歇斯底里。其實也不難理解，俄朝加強軍事合作，北韓勢必得到更多先進技術和武器，一來打破西方封鎖圍堵，二來進一步提升軍事實力，三來還可以吸收實戰經驗。更重要的是，這次北韓幫助了俄羅斯，下次如果半島爆發戰爭，俄羅斯也必定會投桃報李馳援北韓，這才是令南韓當局惶惶不可終日的主要原因。

所以說，不管從甚麼角度看，北韓派兵助俄都是一招妙棋。在美西方霸凌恐嚇之下，也只有北韓一個國家敢公開在軍事上挺俄，「雖千萬人吾往矣」，可見金正恩此人絕對不簡單。當年特朗普放下傲慢身段，與金正恩稱兄道弟，曾被不少人嘲笑，如今看來特朗普的做法並非沒有原因。中國人說「寧欺白鬚公，莫欺少年窮」，正是這個道理。

沒有比較就沒有傷害，相對於金正恩有勇有謀，南韓總統尹錫悅一味跪美舔日，簡直不可同日而語。這些年南韓外交一邊倒向美國，經常無端挑釁北韓，導致半島局勢劍拔弩張。尹錫悅民望屢創新低，還沾沾自喜，聲稱只有懂得對美國感恩，才有國格，在國際社會中才能站穩腳跟云云。奴顏婢膝，莫此為甚。