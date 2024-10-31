龍吟虎嘯：玩大台灣問題是災難

美國在台協會處長谷立言近日表示，不論民主黨的賀錦麗還是共和黨的特朗普當選總統，美國的對華基本路線都是不會改變，美台關係具跨黨派支持，對亞洲的外交政策也不會有太大改變。他還稱，美國除了對台灣持續提供戰機、坦克等傳統武器，還會提供防空系統、反艦導彈等，這些特別重要，以加強台灣「不對稱戰力」。谷立言這是在給賴清德「台獨」分裂勢力大派定心丸，也是在向中國大陸叫板，加強台灣「武力抗統」。

美國的這套「對華戰略」和「對台政策」之所以不會輕易改變，是因為「套嵌」在美國的印太戰略布局中。這些年，美國已把全球戰略重點、維護美國霸權、打倒威脅它的最大對手，從歐洲轉移到亞洲、從西方轉移到東方。為了這個印太戰略布局，特朗普政府、拜登政府積極主導了美印澳日「四方安全對話」聯盟，針對中國大陸在這些區域的往來，加強對華威脅及阻嚇力。

谷立言還聲稱，菲律賓和美國近年加強了關係，台灣可以扮演角色，美國期望台灣加強對菲國投資。他的意圖很清楚，就是在美國指揮下，把其「印太地區盟友」更緊密地組合起來，共同遏華，「保護台灣」，維持霸權。有了這個印太大框架罩住，谷立言信心十足地表示，台灣持續軍事改革，加上美國在太平洋的部署，兩岸爆發全面戰爭的可能性不高。

然而，中國大陸的回應是，美國的這套戰略和做法，包括賴清德當局大肆向美購武，是買不來安全的，只會升高兩岸對立對抗，台灣更加兵凶戰危。是的，山姆大叔把台灣問題、對華政策「套嵌」在印太戰略中的做法，不會帶來甚麼「東亞和印太的穩定安全」，只會令台海開戰，把所謂盟友推進火海，成為炮灰。美國膽敢出兵參戰，它在印太地區的軍事基地、駐軍也將受到沉重打擊。

一言以蔽之，美國以為把台灣問題「玩大」就能保住台灣，這不會美夢成真，而是會成為噩夢和災難。