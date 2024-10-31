淋油爆玻璃 粉嶺兩車場70座駕遭殃

【本報訊】昨日凌晨約2時，執法部門接獲停泊於粉嶺沙頭角公路─龍躍頭段老圍一村屋的車輛司機報案，指上址兩輛私家車的車窗疑被毀壞及淋潑油漆。其後在昨日清晨約6時半，沙頭角公路─龍躍頭段近新屋村一露天停車場的職員報案，指場內有多部車輛被淋潑紅色漆油。警員接報到場，經點算證實場內共有58輛私家車及輕型貨車染紅。約一個半小時後，有停泊於沙頭角公路─龍躍頭段近黑排仔村一露天停車場的車輛司機報案，指有12輛私家車及輕型貨車的車窗及擋風玻璃被扑毀，不排除與上述案件有關。