淋油爆玻璃 粉嶺兩車場70座駕遭殃
【本報訊】昨日凌晨約2時，執法部門接獲停泊於粉嶺沙頭角公路─龍躍頭段老圍一村屋的車輛司機報案，指上址兩輛私家車的車窗疑被毀壞及淋潑油漆。其後在昨日清晨約6時半，沙頭角公路─龍躍頭段近新屋村一露天停車場的職員報案，指場內有多部車輛被淋潑紅色漆油。警員接報到場，經點算證實場內共有58輛私家車及輕型貨車染紅。約一個半小時後，有停泊於沙頭角公路─龍躍頭段近黑排仔村一露天停車場的車輛司機報案，指有12輛私家車及輕型貨車的車窗及擋風玻璃被扑毀，不排除與上述案件有關。
車Cam攝惡行 追緝歹徒
據其中一受害車輛的車主提供的「車Cam」片段顯示，昨日凌晨約1時15分，多名穿深色衣服的歹徒，分乘至少兩部客貨車到場，他們落車後分持鐵棍及斧頭等硬物砸毀場內車輛車窗及車頭。現場消息稱，兩個涉事停車場由同一老闆經營，部分損毀車輛車頭則附上字條，現場閉路電視被破壞，電線被剪斷，但拍攝到兩名男子利用雨傘遮擋「天眼」鏡頭，然後進入停車場犯案。
有車主表示其停泊在現場的兩部車輛均被淋潑紅油，並指該車場一直相安無事，日後會照常停泊。執法部門經初步調查後，相信上述3宗案件有關連，案件列作「刑事毀壞」，正追查犯案動機及緝拿歹徒。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：