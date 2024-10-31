元朗警車衝紅燈後閃警示 網民揶揄「扮無事」

險攔腰撞到應 駛至私家車幸煞停 上周六（26日）晚上，一輛警車途經元朗一個十字路口時，懷疑衝紅燈「掂行掂過」，幸駛至的私家車及時煞停，始避免攔腰撞向警車。有「車Cam」片段顯示，涉事警車在下一個交通燈位停下後，相隔約10秒亮起警示燈繼續行車，惟未知是否駕車警員「知衰補鑊」、又或突然接獲上級任務而亮起警示燈離去。有網民留言揶揄「阿Sir疑似睇錯燈，呆咗幾秒打番事後燈扮無事」；另有人指「阿Sir都睇錯盞燈，係咪應該要搞搞佢呢？」

該段約40秒長的「車Cam」影片於前日在社交網流傳，顯示在上周六晚上9時許，一輛警車沿元朗鳳池路往屏會街方向行駛，當駛至宏達路交界交通燈位停下。期間，駕車警員懷疑「睇錯燈號」驅車衝越紅燈，適時一輛私家車沿宏達路往朗屏邨方向駛至，幸司機及時急煞停車，私家車始未有攔腰撞向警車。

「阿Sir都睇錯盞燈 要搞搞佢」 此時，駕駛警車的警員疑似若無其事，繼續驅車駛至媽橫路交通燈位前停下。當時該行車交通燈號顯示綠燈，在相隔約10秒後，警員疑似「後知後覺」，駕駛警車往屏會街方向駛去。從影片可見，警車在駛過交通燈位後，車頂警示燈隨即閃亮，並往元朗北方向駛去，惟未知是因早前衝燈「知衰補鑊」、又或突然接到上峰指令前往執行職務始亮起警示燈。

不少網民看畢影片後均議論紛紛，有人直指「阿Sir疑似睇錯燈呆咗幾秒打番事後燈扮無事」、「呢盞燈見過幾次有人睇錯燈衝咗出去」、「朗屏邨出嗰個位，試過有人睇錯燈畀阿Sir告危駕」。另有人則稱上址兩支交通燈位置設計有問題，「阿Sir都睇錯盞燈，係咪應該要搞搞佢呢？前面就綠燈，後面仲係紅，年中唔知幾多人中招。」

警車屢涉交通事故 惹來詬病 涉及警車的交通事故不時發生，反映警員的駕駛態度、日常訓練及警車的維修保養問題均為人詬病。今年10月6日早上7時許，一輛警察電單車與一輛的士，在柴灣歌連臣角道一條單線雙程行車路迎頭相撞，一名男警腰及腳部受傷送院。今年9月25日凌晨，一輛警察戰術巴士在旺角荔枝角道停車執行職務，期間一名警員疑因沒有留意路面情況，打開右邊司機車門，結果遭一輛駛至的九巴撞毀車門。今年8月26日早上約8時，兩輛警察電單車前往屯門公路處理一宗4車相撞意外，惟兩人沿路肩駛往現場期間，懷疑路面沙石導致跣胎失控，兩名警員同告倒地受傷，需要送院治理。