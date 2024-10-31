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八鄉祠堂村起火 10人疏散

現場火光熊熊，冒出大量濃煙。 現場火光熊熊，冒出大量濃煙。
現場火光熊熊，冒出大量濃煙。
【本報訊】前日晚上近10時，八鄉錦上路祠堂村一村屋突然起火，並且冒出大量濃煙，多名村民見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，開動一條喉及出動煙帽隊灌救，約40分鐘後把火撲熄。火警中無人受傷，期間約10名村民自行疏散至安全地方暫避，起火原因有待進一步調查。
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