10月31日(四)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月31日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
八鄉祠堂村起火 10人疏散
現場火光熊熊，冒出大量濃煙。
【本報訊】前日晚上近10時，八鄉錦上路祠堂村一村屋突然起火，並且冒出大量濃煙，多名村民見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，開動一條喉及出動煙帽隊灌救，約40分鐘後把火撲熄。火警中無人受傷，期間約10名村民自行疏散至安全地方暫避，起火原因有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241031-1031_00176_245/八鄉祠堂村起火--10人疏散
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc