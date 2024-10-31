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跨部門掃黃 23內地女落網

多名涉案女子被捕。 多名涉案女子被捕。
多名涉案女子被捕。
【本報訊】元朗區執法部門聯同入境處人員，於前日在區內展開代號「火石」的掃黃行動，期間共拘捕23名內地女子（19至54歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人士已被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。
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