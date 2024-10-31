戶口供騙黨洗黑錢 21歲仔囚32月

【本報訊】一名男子疑將銀行戶口借給別人使用，並被用作替假冒內地執法人員騙案的騙徒「洗黑錢」，涉款362萬元。他昨在西九龍法院（暫代區院）承認一項「洗黑錢」罪。區院暫委法官陳慧敏指，「洗黑錢」是嚴重罪行，有必要判處阻嚇性判刑。因借出銀行帳戶，被利用於洗黑錢的案件之猖獗性有變本加厲迹象，故批准控方申請，加刑30%，在考慮到被告認罪等因素，判他入獄32個月。

涉款362萬元 現年21歲的被告鄧兆軒，從2022年9月開始任職防水工程建築工人，月薪約兩萬元，之後轉職假天花裝修。案情指，2021年8月5日及6日，女事主接到聲稱是內地銀行及執法機構人員的來電，指控她在內地干犯罪行，要求披露其個人及銀行帳戶資料。2021年8月7日，女事主檢查其銀行帳戶，發現款項被挪用，當中包括轉往被告的銀行帳戶之80萬元，於是報警。

警員經調查下拘捕被告，在錄影會面中，被告承認親身開立該帳戶，並持有銀行卡。但關於該帳戶的其他問題，被告則保持緘默。該帳戶顯示，在2021年8月6日至10日期間，有14筆總額362萬元的存款（包括來自女事主的存款），款項有鏡像交易，同日快速提款，帳戶剩下小額結餘。案件編號：DCCC 1205/2023