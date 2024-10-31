瀑布灣女屍案 印傭疑不堪分手跳崖亡 英籍漢驚恐離開未報案

【本報訊】一名25歲印尼籍女傭，在本周一（28日）早上被發現伏屍香港仔瀑布灣公園瀑布底，其額頭及後腦有可疑創傷，懷疑曾遭硬物撞擊並且溺斃。執法部門循兇殺方向追查後，掌握一名於本周日（27日）深夜偕女事主抵達到上址的英籍漢行蹤。至前日下午，該名34歲持香港身份證的英籍漢與其36歲本地妻子乘搭高鐵返港，他們分別涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」被捕。至昨日下午，被捕的英籍男子被押返瀑布灣公園重組案情。