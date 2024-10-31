瀑布灣女屍案 印傭疑不堪分手跳崖亡 英籍漢驚恐離開未報案
【本報訊】一名25歲印尼籍女傭，在本周一（28日）早上被發現伏屍香港仔瀑布灣公園瀑布底，其額頭及後腦有可疑創傷，懷疑曾遭硬物撞擊並且溺斃。執法部門循兇殺方向追查後，掌握一名於本周日（27日）深夜偕女事主抵達到上址的英籍漢行蹤。至前日下午，該名34歲持香港身份證的英籍漢與其36歲本地妻子乘搭高鐵返港，他們分別涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」被捕。至昨日下午，被捕的英籍男子被押返瀑布灣公園重組案情。
疑犯被押返現場重組案情
消息指，有人聲稱於本周日深夜11時許，偕同該印尼女傭乘搭的士抵達瀑布灣「短聚」，期間女方不堪分手，情緒激動下跳崖。英籍漢曾走落瀑布底查看，赫見女事主在水中載浮載沉且臉部向下，以為對方死亡，驚恐下沒有報案並獨自乘搭的士離去。
翌早，英籍漢與妻子乘搭高鐵離港，至同日下午5時許，二人由廣州乘搭高鐵返港後被捕。據了解，女事主於2021年來港當家傭，約滿後暫未開始新工作，英籍漢在中環經營咖啡室。消息稱，英籍漢與女事主在中環認識，其後發展婚外情。
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