工傷復康計劃擴展 迄逾千三人參與

【本報訊】今年5月起，工傷僱員復康先導計劃由建造業擴展至飲食及酒店業和運輸及物流業。截至上月底，共有1,350名建造業、飲食及酒店業和運輸及物流業的工傷僱員參加了先導計劃，佔所有個案大約八成，當中約七成參加者經治療後已達致醫療上最大程度的改善。

勞工及福利局局長孫玉菡昨書面回覆議員質詢指，由2022年9月至今年9月，勞工處接獲約6,900宗根據《僱員補償條例》呈報僱員因工傷致不能工作超過3天的建造業補償聲請（不包括致命個案），截至今年9月底，識別了4,596名初步符合資格參加先導計劃的建造業工傷僱員，共有1,011名建造業工傷僱員參加了先導計劃。

大多5個月內痊愈 此外，截至上月底，共有1,350名建造業、飲食及酒店業和運輸及物流業的工傷僱員參加了先導計劃，主要涉及挫傷及瘀傷、扭傷及拉傷、骨折等，佔所有個案大約八成。當中約七成參加者經治療後已達致醫療上最大程度的改善，大部分是在開始接受先導計劃的治療後5個月內康復，已有939名已康復僱員復工，當中有413名從事同類工作的康復僱員中，329人為建造業僱員；而在73名從事其他性質工作的康復僱員中，63名為建造業僱員。