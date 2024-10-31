觀塘劫電話案 曾與賊人聯絡 運輸工提堂

【本報訊】上周三（23日）晚上，觀塘鴻圖道1至25號停車場發生劫案，歹徒掠走大批手提電話後逃去。執法部門經調查後，於本周一（28日）以涉嫌「串謀行劫」，在落馬洲拘捕一名姓許（22歲）男子。消息指出，疑犯為當日負責運輸失竊手提電話的其中一人，初步懷疑他於案發前曾與歹徒聯絡，相信他與案件有關。被捕男子已被控一項「串謀行劫」罪，案件已於昨日在觀塘裁判法院提堂。

被控串謀行劫 案發於當日深夜約11時39分，兩男一女（22至42歲）正把一批共5,200部、總值約2,500萬元的手提電話，於上址停車場內搬上一輛輕型貨車期間，兩輛私家車疾馳而至，期間跳出7名歹徒，當中有人持長刀及鐵錘，強迫3名事主分別登乘該輛輕型貨車及另外兩輛私家車，並用繩和膠紙綑綁他們雙手，7名歹徒隨即把3部車輛駛離現場。

其後，該3部車輛駛至大埔林村，一眾歹徒把輕型貨車上的手提電話搬至該兩部私家車，並且迅速逃去。3名事主未幾自行鬆綁，隨即報案求助。而3人的28歲男僱主發現他們失聯後，亦同時報案求助，該兩男一女僅受輕傷，毋須送院。警員於案發翌日凌晨，在沙頭角鹿頸路附近尋獲該兩部私家車，但未有發現該批手提電話，經調查後把案件列作「行劫」。