紅館墮屏案 實習生直認「唔係好識睇」負重表

馮帝文

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉行的紅館演唱會發生墮屏意外，演唱會工程總承辦商藝能工程於事後被揭涉虛報屏幕重量，藝能3名職員否認串謀欺詐罪，案件昨在區院續審。負責審核是次演唱會負重表的工程顧問公司之暑期實習生供稱，他有份協助核對負重表及懸掛圖則，坦言當時自己第一次接觸相關圖表，謂「唔係好識睇」。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。輝固（香港）工程顧問有限公司由康文署委聘，負責審核是次演唱會負重表等資料。

事發時在輝固當實習生的馮帝文指，2022年7月，他就讀土木工程學士三年級。7月11日他到輝固當暑期實習生，至同年8月31日結束實習，在職期間，其工作主要是協助輝固註冊結構工程師溫志華做演唱會負重檢查。他於7月16日收到是次MIRROR演唱會的負重表及懸掛圖則。溫志華為他講解，及着他檢查負重點重量有沒有超出限制。

馮帝文不諱言，當時是他第一次接觸負重表及懸掛圖則「咁嘅物體」，「唔係好識睇呢啲圖，唔知實際上點樣操作」，由於有太多不熟悉的地方，未必完全理解，故有跟溫志華討論，遇上不明白之處，會第一時間問對方。之後，他曾跟叫「阿祖」的人通電話，他相信「阿祖」是藝能一方的人。對話中，「阿祖」為他解答有關如何閱讀負重表和懸掛圖則等問題。

55負重點 13個超逾100% 辯方盤問時，馮同意自己對力學只有基本認識，實習目的是「學嘢」、「見識吓」。另外，城大副教授林向暉博士以專家證人身份作供，提及55個負重點中，有13個超重逾100%。案件編號：DCCC 291/2023

林向暉