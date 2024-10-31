東呼即應：兩老共乘電動輪椅 柴灣「長命斜」飛馳

【本報訊】雙層巴士見得多了，雙層電動輪椅不知大家有否見過。《東呼即應》留意到網上流傳片段，一男一女兩位長者乘坐一部雙層電動輪椅，在柴灣東區醫院附近一條「長命斜」上飛馳，有路人從他們身邊走過亦似乎沒有減速。

另外，亦有網民上傳照片指在香港仔，有人乘坐雙人電動輪椅穿梭街頭，這部電動輪椅更加裝了4個車輪的後座，再擺放一張家用圓櫈，不過後方乘客似乎無安全保障。

「輪椅大軍」澳門與車爭路 而最近澳門街頭亦出現「輪椅大軍」駛上馬路，之後在行人路左穿右插，險象環生。有網民就開玩笑說是「澳門格蘭披治電動輪椅賽」。澳門執法部門留意到網上片段後隨即派員跟進，之後截獲11名涉事內地居民，他們年齡介乎50幾至60幾歲，其中10人持有殘疾證明，均表示因為不熟悉當地道路引致事件，執法人員已依法檢控涉事11人。

根據澳門《道路交通法》規定，輪椅通行等同行人通行，不應該在車行道上行駛，呼籲輪椅使用者應使用行人道及行人過路設施，並在守法及安全的情況下行駛。