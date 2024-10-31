東呼即應：洗衣機髒過坐廁 清潔秘訣你要知

易交叉感染勿輕視 東呼即應教保養貼士 早前有外國網上頻道用顯微鏡仔細查看家用洗衣機內過濾器，驚見各樣寄生蟲，包括蠕蟲、線蟲、塵蟎等。美國微生物學家研究更指出，若3年不清洗洗衣機，機內細菌含量可以比坐廁高出530倍，洗衫易交叉染病菌。《東呼即應》訪問家庭醫生，指洗衣機內常見病菌包括大腸桿菌、沙門氏菌、金黃葡萄球菌等，輕則令人上吐下瀉，嚴重會引發敗血病。電器維修達人分享清潔秘訣，另有6招小貼士保養洗衣機。

家庭醫生關嘉美指，一般市民都會預期洗衣機洗完的衣服已清潔乾淨，便會穿上身；用以為乾淨的毛巾或面巾抹臉，手接觸到這些穢物，再沾到了嘴，便會吃入肚子。當感染大腸桿菌會腹瀉、肚痛、發燒及沒有食欲，如腹瀉嚴重更有機會瀉至脫水；令人患有尿道炎，出現小便赤痛，若沒適當治療更可以破壞腎臟，嚴重時可入血引致敗血病。另外，她指沙門氏菌會令人有腸道感染，腹瀉嚴重亦會引致脫水，也會影響關節，引致關節發炎，長遠會有併發症，日後或會患上腸易激。而金黃葡萄球菌的毒素亦可引致食物中毒。

冷水清洗 難殺細菌寄生蟲等 關指，如果洗衣機是用冷水清洗衣服，而非用熱水循環模式，細菌、寄生蟲或蟲蛋仍可以生存，內褲亦可能有大腸桿菌，如果骯髒的衣服太多，在洗衣機中混纏一起，加上洗衣粉分量太少，骯髒的衣服便會清潔不淨，大腸桿菌便洗不掉。

她建議，如果要洗很骯髒的衣服或內褲，應先手洗一次，沖走污穢的糞漬，然後再放進洗衣機清洗，不要加太多衣服，同時放入足夠洗衣粉，再加消毒液，衣服便能清潔得更徹底。她續指，共用洗衣機感染性病或皮膚病的機會很微，不過如果使用公共洗衣機，洗完的衣服也可再多洗一次。

定期拆開洗內膽 軸心更耐用 《東呼即應》另訪問電器維修達人劉敬康，他表示即使洗衣機不銹鋼滾桶很閃亮，亦不代表一定很乾淨，其內膽可能已黏滿污漬，要拆開洗衣機才能見到。若有很多殘餘污漬，便要找專業人士，做一次拆機清洗清潔。他又解釋，使用多年的洗衣機，螺絲可能已氧化生銹，拆開可能有困難外，亦有機會無法重裝，但情況很少見，又指拆機不會令洗衣機轉軸軸心損壞，反而拆散清潔後，軸心會更耐用，而一般情況下軸心可連續使用5至7年，但如經常頻密使用洗衣用品，又或洗衣時衫量過重，用一兩年軸心也會損耗。

劉建議，盡可能揀選具消毒效能的洗衣液，並選購較稀釋的柔順劑，因太濃稠或有機會令洗衣機內膽更骯髒，新買的洗衣機亦要定期一至兩個月使用棉質清洗程序，用攝氏90度水溫加適量梳打粉作空機清洗，如果使用專業用較優質的洗衣機清潔劑，最理想是半年清洗一次；亦可使用適量漂白水清洗洗衣機，千萬不要浸洗，因為洗衣機內多半是金屬零件，若浸泡時間過長會造成損壞。