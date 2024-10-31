兩人打風去衝浪 當局擬檢控

【本報訊】本港上周五（25日）曾發出1號戒備信號，期間有人進行非法衝浪活動，康文署考慮檢控；而今年截至9月30日，在惡劣天氣下進行戶外活動而引致的攀山拯救與遇溺事故就有超過20宗。

受熱帶氣旋「潭美」影響，本港於上周五發出一號戒備信號，期間有兩人在大浪灣泳灘懸掛紅旗而非封閉下，進行非法衝浪活動。康文署指，有關行為涉嫌干犯《泳灘規例》，考慮就事件作檢控。

同時，據當局披露的資料顯示，今年至9月30日，在黃色、紅色或黑色暴雨警告，或3號或以上熱帶氣旋警告生效時，曾派員處理由露營或行山等引致的攀山拯救，及由游泳或滑浪等引致的遇溺事故分別為21宗與3宗。

據天文台預測，超強颱風「康妮」會在今早進入本港800公里範圍。康妮在未來兩三日持續與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。今日天氣天晴乾燥，氣溫介乎攝氏23度至31度，日夜溫差較大。預料一股乾燥的東北季候風補充會在本周後期影響廣東沿岸，該區風勢頗大。天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。