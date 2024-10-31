匡智會性侵案 院舍監管漏洞 議員促召特別會議討論

【本報訊】匡智會旗下殘疾人士院舍「松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍」近日發生嚴重違規事件，一名男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被捕及被起訴。社署高度關注事件，要求該營辦機構提交詳細調查報告。議員江玉歡、林素蔚分別致函立法會福利事務委員會，促請召開特別會議討論「殘疾人士院舍監管機制」。

江玉歡表示，此次事件背後牽涉廣泛而嚴重的問題，包括殘疾人照護、院舍監管制度及職員操守等多方面政策，她促請福利事務委員會盡快安排召開特別會議，進行深入討論及嚴肅跟進。並要求政府相關部門及涉事機構派員出席，共同探討院舍現行機制和日常運作的改進方向，以及針對類似事件的預防與應對，避免同類事件再次發生。

殘疾人士缺保障 林素蔚則指，事件發生於資助院舍，令人無法接受，匡智會作為資助機構，理應肩負保護殘疾人士的重要責任。事件反映現行監管機制存在嚴重漏洞，當局必須全面檢視、改善。同時，院方亦應即時為受影響人士提供適切的心理輔導及支援。她認為，福利事務委員會有必要就事件作出深入檢討，亦有責任要求當局交代事件詳情及改善方案，以釋除公眾憂慮。