兩區搗私煙倉 拉2人檢值150萬貨

【本報訊】香港海關於前日在深水埗區進行反私煙行動，期間搗破一個私煙儲存及分銷中心，檢獲約13萬支懷疑私煙，市值約60萬元、應課稅值約43萬元。關員於當晚約7時，在深水埗欽州街一幢大廈內，截查一名形迹可疑女子，在其身上檢獲約1,400支懷疑私煙，遂把她拘捕並押往大廈一個單位搜查，結果在單位內再檢獲約13萬支懷疑私煙。該名報稱銷售員的53歲女子已被捕扣查。

中年婦及獨居翁落網 另在昨日上午，海關在荃灣區進行反私煙行動，在福來邨截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲小量懷疑私煙。關員把該男子押返邨內一個約250呎的獨居單位調查，結果再檢獲約20萬支懷疑私煙，隨即拘捕該名報稱無業的71歲男子。

初步調查顯示，被捕男子利用單位儲存私煙，並於早上向區內顧客售賣，初步相信已經營兩至3個月。行動中檢獲共約20萬支私煙，市值約90萬元，應課稅值約66萬元。海關將於稍後通知房屋署跟進案件，以扣分制下的「將出租單位作非法用途」作出處分。

海關指會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存、分銷、販賣，多管齊下的執法策略打擊私煙活動。

海關強調，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。