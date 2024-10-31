私煙攻港 首9個月錄1.4萬宗

【本報訊】政府近年提高煙草稅，私煙宣傳及販售情況亦隨之增加。財經事務及庫務局局長許正宇昨日回覆議員質詢時指，截至9月，海關就2024年接獲的懷疑私煙活動舉報已有5,640宗，較去年全年多62%。而由去年1月至今年8月，控煙酒辦就展示或派發吸煙產品廣告的違例行為，共發出124張傳票及43封警告信。不過，由2021年至今，僅14人因涉及派發吸煙產品廣告而被定罪，最高判罰款8,000元。