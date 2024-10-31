私煙攻港 首9個月錄1.4萬宗
【本報訊】政府近年提高煙草稅，私煙宣傳及販售情況亦隨之增加。財經事務及庫務局局長許正宇昨日回覆議員質詢時指，截至9月，海關就2024年接獲的懷疑私煙活動舉報已有5,640宗，較去年全年多62%。而由去年1月至今年8月，控煙酒辦就展示或派發吸煙產品廣告的違例行為，共發出124張傳票及43封警告信。不過，由2021年至今，僅14人因涉及派發吸煙產品廣告而被定罪，最高判罰款8,000元。
涉款8.4億 拘506人
許指，海關於2022年共錄得2,575宗走私香煙到港的個案，涉及總市值17億元；翌年錄得10,452宗個案，較2022年升3倍，涉及總市值近19億元。今年截至9月有14,198宗相關個案，市值總金額8.4億元，分別有244名賣家及262名買家被捕，當中有207名為41歲至60歲人士，198名年齡為61歲或以上。
坊間有意見擔心連續兩年加煙稅會導致私煙更為猖獗，許解釋，個案數目及拘捕人數較2022年大幅增加，主要是由於香港與內地恢復全面通關後，截獲管有超逾免稅數量的煙草產品的入境旅客數目大幅上升。
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