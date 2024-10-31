淫審處標準不一 劣迹斑斑 大衞像被評不雅 淪國際笑話

【本報訊】淫褻及不雅物品審裁處一直被指制度混亂、評審及執法標準不一。立法會昨日辯論有關研究及檢討《淫褻及不雅物品管制條例》的議員議案期間，有議員指網上色情資訊氾濫的問題未有解決，出現「無王管」的情況，又重提過去淫審處把藝術塑像「大衞像」評為第Ⅱ類不雅物品，爆出國際笑話。

議員陳健波指淫審處的評級多次引起爭議，建議淫審處嚴格把關，以防個別審裁員的主觀標準偏離大眾的道德標準。由於審裁員是自薦加入，可能很久才隨機參與一次評級，自然就有機會忘記評級標準。為確保標準的統一，建議要求審裁員定期接受網上評級訓練，盡量收窄審裁員的評定物品級別的差異，以有效遏制淫褻及不雅物品的發布，減少青年和兒童接觸不良資訊的機會。

家長憂慮子女受到不良資訊的影響。教育界議員朱國強指自己作為小學校長，十分關注淫褻及不雅物品對於未成年學生、兒童和青少年的負面影響。他指現行條例雖可管制香港出版，但當局對於網上淫褻或不雅內容，一直都是採取投訴主導的方式去處理。他引述當局7月回覆立法會質詢提供的數據，過去5年無論是投訴、檢控還是定罪的個案數字都非常低，與色情資訊氾濫的情況相比簡直不成比例。

過往檢討 高高舉起輕輕放下 他指政府以往多次檢討條例冀可完善制度，但網上色情資訊氾濫的問題仍然是未得到有效解決，甚至是出現無王管的情況；相反大衞像及村上春樹的著作，則先後被淫褻物品審裁處評為不雅物品，爆出國際笑話。普羅市民看在眼裏，難免有人批評「該管的就不管」，而有關法例每次檢討都是高高舉起、輕輕放下、草草收場，實在不理想。

實際上，在1994年12月淫審處針對《東快訊》刊登一則廣告，把內裏的「大衞像」照片評為II級不雅物品，後來雖上訴得直，改列為I級。有聲音指有關做法不但淪為國際笑話，事件亦顯出淫審處不曉得分辨藝術和色情。