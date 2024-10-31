青少年飽覽網上色情 過時淫審例亂象紛呈

委員被批欠代表性 裁決解說定義不清 有網上媒體不斷發布淫褻及不雅物品的資訊，立法會昨通過不擬具立法效力的議員議案，要求政府研究及檢討《淫褻及不雅物品管制條例》，鼓勵推動建設良好家庭家教家風的公眾教育及宣傳。不少議員質疑淫審處的把關能力，有議員更直斥政府管不了、管不好，間接導致網上的淫褻和不雅資訊氾濫，不斷地荼毒兒童和青少年。另有議員批評現時對淫褻物品定義不清晰、空泛，出現令人費解的裁決，又指在串流平台有第Ⅲ類淫褻影片遲遲未下架，強烈要求政府主動及加大巡查及執法力度。當局回應指有機制擴大審裁委員代表性，相關覆核情況透明度高。

82%受訪者不知評定準則 提出動議的議員陳曼琪指出，她在9至10月透過網上問卷並得到616份回覆，81%受訪者曾憂慮未成年子女或青少年受到淫褻及不雅物品的不良影響；高達82%受訪者表示不知道淫審處如何評定淫褻及不雅物品，有超過90%的受訪者並不了解對互聯網上淫褻或不雅內容的規管方式；只有近9%受訪者認為淫審處的審裁委員小組能夠代表市民大眾的意見。

她指淫審處的運作透明度不足夠，淫審處審裁委員小組的組成較為狹窄，代表性不足，亦認為淫審處審裁委員的專業培訓非常需要。

議員謝偉銓強調政府的施政必須與時並進、不斷改革，指《淫褻及不雅物品管制條例》和淫褻物品審裁處的制度，當初制訂的時候主要是針對電影、電視、報刊等舊時代的媒體，對於新時代的網絡資訊包括各類的手機通訊、程式、短片、分享平台理論上都有涵蓋，但實際上就是管不了、管不好，間接導致網上的淫褻和不雅資訊氾濫。他建議利用自動辨識網上不良資訊的科技主動出擊，以及加強對互聯網供應商的監管，而不是被動地，有人投訴然後才做事，有人將物品送檢才作審查。

影片被評淫褻遲遲未下架 針對網上淫褻及不雅資訊氾濫，議員楊永杰關注淫審處能否把關，指過去5年放生14宗懷疑第Ⅲ類「淫褻」內容，今年上半年100條境外影片只有13條被評為第Ⅲ類，質疑審裁員過分開放，又指部分串流平台有第Ⅲ類影片遲遲未下架，指政府應加大執法力度。

另一議員周浩鼎指去年的檢控宗數雖跌到5年以來的新低，但不雅影片依然在一些社交平台氾濫。他要求政府增撥人手處理，特別是有關方面的執法。其次就是考慮採用AI人工智能主動辨別，較舉報方式針對淫褻和不雅物品發布更為快捷。

商務及經濟發展局局長丘應樺解釋，現時審裁委員小組成員超過770人，當中70%是男性、30%女性、70%報稱高等教育或以上、兩成是專業人士。他指2019年推出一系列措施擴大其代表性，現時亦可在有需要時參考文學及美學專家意見，又指現時覆核情況透明度高。

議員炮轟淫審例