正骨治療 3年錄35宗檢控僅3定罪

【本報訊】現時坊間有不少「痛症治療中心」，為顧客提供「正骨」及類似治療服務。政府當局指2021年至2024第3季有35宗相關檢控，只有3宗被定罪。有議員關注部分相關處所以似是而非的字眼賣廣告；部分「痛症治療中心」有職員身穿白袍但沒承認自己是醫生。當局強調現時法例禁止醫護賣療程或藥物，任何類似廣告都不是由醫護發出。被問到應否設發牌制度，當局表示需和業界討論。

本身是中醫師的議員陳永光昨在立法會上關注相關「痛症治療中心」的檢控數字，又認為當局應該化被動為主動，主動執法或放蛇。當局指35宗相關檢控部分人後來被發現是醫護人員；部分人在廣告中使用有灰色地帶的字眼，只稱是「正骨」但沒有表明是使用中醫、物理治療或是脊醫療法，因此只有3宗成功檢控。

未有發牌制度 當局稱需商討 針對「痛症治療中心」的宣傳廣告及營運模式，議員陳凱欣指部分廣告標榜紓緩痛症，沒標明其療法，另一議員李振強則指部分「痛症治療中心」有職員身穿白袍但沒承認自己是醫生，亦沒在單據上標明醫療手法。

當局回應指現時《不良廣告（醫藥）條例》禁止醫護賣療程或藥物，當局亦會審視不同媒體的廣告，強調推出相關廣告的人士不是醫護人員，而衞生署2021年至2024第3季曾發出兩封警告信，又舉例《中醫藥條例》定義中醫服務為提供診症療及預防、開藥及調理人體機能的醫療手段，部分「痛症治療中心」因此沒有理據被定義為提供中醫醫療，只適用《商品說明條例》。

議員林振昇指現時登記按摩院只適用於色情場所，認為要就「正骨」設立認證制度，而醫療衞生界議員林哲玄指過去有美容院提供內科治療手段，又指示顧客停止使用醫生處方的藥物，最終因為相關條例沒定義西醫醫療手段而獲判罪名不成立。當局承認現時未有相關制度，因此檢控有難度，就認證制度需要與業界商討。