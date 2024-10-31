醫健：老有所醫：此「障」非彼「障」 早查早保障

現年65歲的陳叔叔，平日除了喜歡行山及旅遊之外，閒時更喜歡練書法。但自從3個月前開始，視力逐漸變得模糊，寫大字還可以，寫細字時用眼便有點吃力，連手機內孫兒的照片也看不清，這個情況令到他的退休生活大打折扣。

至於陳叔叔30歲兒子亞傑，亦因為視力模糊而影響到工作，他看不清公司文件及同事傳來的手機訊息，跟朋友消遣時看餐牌也很費力，感到十分沮喪。後來兩父子一起去見眼科專科醫生檢查眼睛，兩人皆被診斷出患上白內障。爸爸是因為眼睛退化所致，而亞傑可能是因為長期使用類固醇藥物治療其濕疹引致。兩人與醫生詳細商討後，各自都做了白內障手術，他們對於手術後視力回復正常都感到十分開心，因為生活上的不便消失了。

不少人都以為白內障只會在年紀大的朋友身上出現，其實任何年齡也有機會患上；很多人又知道白內障其中一個症狀是視力模糊，但患者默默忍受着眼睛矇查查的不便，以為只要等待白內障「熟透」才需要做手術，其實不然。當你因白內障引致視力下降，影響日常生活、工作或社交時，就可以考慮進行手術去提升自己的生活質素。隨着科技進步，白內障手術已十分普遍，安全性亦高，手術過程大約10至15分鐘，完成手術當日便可以正常生活。如果佩戴眼鏡後視力依然模糊的話，應盡早約見你的眼科專科醫生檢查眼睛。

眼科專科醫生源旭

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