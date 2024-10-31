當局：與內地研究增高鐵新塘站

【本報訊】不少港人乘高鐵往返內地。旅遊界議員姚柏良昨日在立法會提出有關優化高鐵服務口頭質詢，當局指就新增廣州新塘站為廣深港高鐵中途站的建議，正與港鐵和內地鐵路單位研究，務求為旅客帶來更加便捷舒適的體驗。

運輸及物流局局長林世雄指出今年頭9個月，高鐵香港段的平均每日載客約7萬人次，旅客數量已經接近2023年全年的約2,000萬總旅客人次。

據港鐵公司在2023年和2024年的車票出售資料，就短途站點而言，逾六成旅客以深圳站點即福田和深圳北為目的地，近三成以廣州東和廣州南為目的地，不足一成的是以其餘的短途站點，即光明城、虎門、東莞南和常平為目的地。今年4月初起，逢周末加強來往香港西九龍站與福田或深圳北的班次，港鐵公司會按旅客出行的需要，在假日期間開行額外短途班次來往熱門站點。他說香港西九龍站與廣州東站的列車運行時間已經平衡列車旅程的時間，以及方便旅客出行而需要在沿途靠停的站點數目。

香港段直達站點達80個 有關新增站點方面，林指高鐵香港段的直達站點由通車時的44個，新增至現在目前的80個。高鐵香港段亦已經連接了成都東、樂山等西南部的成都東線；直達江門、開平南、陽光、茂名和湛江西的湛江西線，更在今年年中開通湖南省的長途線，直達張家界鳳凰古城等多個旅遊勝地。就有關新增新塘站的建議，正與港鐵和內地鐵路單位研究，務求為旅客帶來更加便捷舒適的體驗。

議員張欣宇指高鐵是以公帑興建和營運，應以數據或指標來評估其服務，詢問當局會否要求港鐵每一年就高鐵作出單獨的報告，如高鐵每一年的載客量、基本的財務表現，和列車的服務表現等數據。林世雄回應稱，港鐵每一年都會就客運人數等作出公布，至於是否可以再包含多一些資料，局方會再作審視。