政黨引述 初生嬰一次通行證 深圳4口岸將可辦領

內地部門回應 准免原因申請 現時港人欲帶新生嬰兒前往內地，申請相關文件需至少5個工作天，有政黨指接獲7至8個新生嬰兒父母求助個案，指他們急需攜帶新生嬰兒前往內地。該政黨向內地相關部門反映後，獲回覆指未來新生嬰兒父母可帶同新生嬰兒及相關出生資料，在4個指定關口辦理3個月內一次入境和出境有效通行證並即時領取，新措施需待廣東省政府確認才生效。

議員陳克勤指國家出入境管理局公民出入境管理司向該政黨回信，新措施讓新生嬰兒父母帶同新生嬰兒身份證明、出生證明及監護人身份證明等，到羅湖、皇崗、蛇口或深圳國際機場口岸，當場辦理3個月內一次入境和出境有效通行證。該政黨指申請時毋須提供具體原因，只要父母有需要則可即場辦理。

中旅社現時設置綠色通道供加急辦理，為70歲以上人士提供優先網上預約額度，額滿即止；因傷病導致行動不便人士，如不便預約，可於營業時間內直接到各證件服務中心辦理；申請人因探病、奔喪、就醫、就學及緊急商務等事由，可就近前往證件服務中心加急辦理。相關網站顯示「綠色通道服務亦需要上網預約及填表，本人不會操作者，可在親友協助下完成」，額滿即止。

僅出生數日已可辦理 現時到中旅社申請相關文件需要5個工作天，他們指扣除假期後需要10至14天。被問及為何部分家長急需帶初生嬰兒前往內地，陳指沒問及相關求助個案是何許人，亦沒交代相關原因。但該政黨指內地居住環境較本港寬敞，有家長認為返回內地對母親坐月及新生嬰兒照顧較好。再問及「初生嬰兒」的定義，陳指出生數日已經可以辦理。

陳又指，未來會與當局研究放寬更多口岸辦理手續，包括深圳灣和港珠澳大橋口岸，以便利需駕乘不同交通工具到內地的家庭辦理手續。該政黨感謝國家出入境管理局公民出入境管理司高度重視所反映的情況，並以特事特辦和以民為本的方式處理。