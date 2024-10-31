本報揭橫頭磡邨天台滲漏石灰撈飯 房署補鑊 施工防水塗層

【本報訊】本報於本月初頭版報道橫頭磡邨天台滲水問題，有個案拖逾12年未解決，甚至出現有住戶要「石灰撈飯」、就寢時「險中頭獎」等惡劣情況。房屋署昨日表示，本月初已主動聯絡相關租戶，並為涉事單位相應天台位置進行防水塗層工程。署方又指，據人員上門勘察經驗，有部分住戶會因不同原因拒絕開門，呼籲住戶配合相關勘察工作，方便署方掌握單位狀況，並因應情況盡早展開維修工作。

倘租戶需維修 可聯絡屋邨辦事處 署方表示，會透過「全方位維修計劃」及「日常家居維修服務」，協助公屋租戶跟進單位的維修保養事宜。在「全方位維修計劃」下，署方會主動勘察樓齡10年或以上的公屋，其中10至30年樓齡的屋邨每10年會安排勘察一次；30年以上則縮至每5年一次。若公屋租戶有維修需要，可以透過「日常家居維修服務」聯絡屋邨辦事處，房屋署會安排職員上門檢查及適時維修。

另外，署方又提醒公屋租戶適當使用單位內裝置，若出現非正常損耗所引致的維修或更換問題，要由租戶承擔維修責任，而租戶亦需要適時保養自行安裝的設備及裝修。