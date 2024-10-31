4萬公屋富戶料流入市場 議員憂私宅租金飆升

【本報訊】政府早前提及房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，而根據日前公布《長遠房屋策略》進度報告推算，下一個10年期總房屋需求為43.8萬個單位，供應目標定於44萬個單位。

專才留學生亦同時「搶盤」 立法會議員林筱魯昨在電台節目表示，4萬個公屋富戶很大機會流入私人租務市場，若未有全面評估，風險不低。過去3年私人住宅租金不斷上升，估計很快會超過2019年的高峰。

他同時指出，政府致力引入專才及非本地學生，加上計劃取締劣質劏房，估計他們亦進入房屋市場主要是租務市場，令他擔心的是，報告中看不到當局如何評估這些因素對租務市場影響。

有智庫則表示，今年《長遠房屋策略》進度報告在公營房屋供應方面扭轉「頭輕尾重」情況，首5年可提供15萬個公營房屋單位，相當於10年期內超過50%，是一個突破。至於進度報告未有更新劏房戶數字，相信是因為落實「簡樸房」需要時間，當中涉及寬限期。