老邨更新 分3期重建別彩虹 4年後首批遷美東

料耗時逾20載完工 原址將9200伙提供 有逾60年歷史的彩虹邨重建方案於昨日出爐，邨內11座樓將分3期重建，重建後原址可提供9,200個單位，比現時多約1,800個，整個重建方案從第一期住戶入伙至最後一期住戶入伙預計需時約15年完成。當局計劃先清拆碧海樓、金碧樓及丹鳳樓，受影響居民將搬到2028年至2029年入伙的新美東邨；而其他受第二、三期清拆影響的住戶將會搬遷至重建後的新彩虹邨。重置方案或於年底房署相關大會上才有定案，方案將會諮詢區議會，有區議員促請房署持續關心彩虹邨樓宇結構和居民單位內部情況。

最後兩期8幢住戶「原邨」安置 據房屋署向黃大仙區議會提交的文件顯示，重建計劃分3期，每期建築工程將於清拆工程完成後立即展開。首期重建包括碧海樓、金碧樓、丹鳳樓及兩所空置校舍，涉及約2,030個單位，最快於2028年可以編配到同區的新美東邨。第二期計劃涉及靠近龍翔道的4幢樓，即錦雲樓、紅萼樓、金漢樓和白雪樓，涉及2,830個單位，受影響住戶將會遷至新彩虹邨第一期。當局估算，首期建築工程完成後可提供約3,200個新公營房屋單位，預計可於2035年至2036年入伙，屆時會作為第二期計劃的遷置資源。

最後一期計劃包括翠瓊樓、金華樓、綠晶樓、紫薇樓和多層停車場，有關住戶將會遷至新彩虹邨第二期。署方料第二期建築工程完成後可提供約4,100個新公營房屋單位，作為第三期的遷置資源，約於2042年至2043年落成入伙。當中部分綠晶樓及紫薇樓附近的土地將會騰出，以連接太子道東及龍翔道，以及為新彩虹邨第三期提供車輛出入口。當局估算第三期建築工程完成後可提供1,900個新公營房屋單位和相關配套設施，預計大約於2048年至2049年落成入伙。

署方指，由於彩虹邨毗鄰的彩虹交匯處長期出現交通擠塞，重建彩虹邨可提供機會讓政府改善交匯處及毗鄰一帶的道路交通及行人網絡。另外，考慮到小學「就近入學」原則，重建後的彩虹邨內將會預留一幅小學用地，重置邨內的中華基督教會基華小學。至於現時邨內兩所中學，因坐落於以私人協約方式批出的土地上，當局會繼續與辦學團體溝通商討安排。

冀藉工程改善九龍東交通擠塞 署方又稱，受影響住戶除可接受上述遷置安排外，如有意購買居屋或綠置居單位以代替入住公屋，可在正式公布清拆安排後及目標清空日期前推出的資助出售房屋銷售計劃中享有優先選樓資格。

有政黨認為，重建工程上應以交通規劃先行，政府須做好跨部門協作，藉重建彩虹邨大刀闊斧改變交通局面，解決九龍東長年以來的嚴重擠塞情況。黃大仙區議員越毅強表示，彩虹邨居民面對單位日久失修問題，現時距離第一期安置到新美東邨仍有3年多時間，而第一期重建入伙更需時11年，促請房署持續關心彩虹邨樓宇結構和居民單位內部情況，繼續積極為有需要居民提供適切支援。